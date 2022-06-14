Hazine, 2 tahvil ihalesinde 31,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 31,5 milyar lira borçlandı

14.06.2022 15:23
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 31,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 31 milyar 466,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 31 milyar 466,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,59, bileşik faiz yüzde 19,45 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 19 milyar 91,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 229 milyon lira, net satış 16 milyar 7,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 680 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 664 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde eksi 2,34, reel bileşik faiz yüzde eksi 2,33 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 3 milyar 106,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 598,2 milyon lira, net satış 979,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 876,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 31 milyar 466,4 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, 2 tahvil ihalesinde 31,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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