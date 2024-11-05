Hazine 25 Milyar Lira Borçlandı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalelerinde 24 milyar 958,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 3 yıl (1015 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,23, reel bileşik faiz yüzde 5,30 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 515 milyon lira, net satış 4 milyar 581,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 532,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 29,05, bileşik faiz yüzde 31,16 oldu.

Nominal teklifin 18 milyar 407,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 88,6 milyon lira, net satış 8 milyar 877,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 196 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece toplam 24 milyar 958,5 milyon lira borçlandı.