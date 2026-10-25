İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi - Son Dakika
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İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi

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İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi
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İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi
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İstanbul’da toplu taşıma kartlarına para yüklenirken cihazlardan duyulan "İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti" anonsunun sahibi seslendirme sanatçısı ve eğitmeni Funda Eskin Akın, yeni bir video ile karşımıza çıktı. Başkent İletişim Akademisi’nin Instagram hesabından "Bu sesi kaçınız duydu?" notuyla paylaştığı video ilgi gördü.

Milyonlarca İstanbullunun her gün İstanbulkart dolum cihazlarında duyduğu anonsun arkasındaki isim, yeni bir video ile yeniden karşımıza çıktı.

"BU SESİ KAÇINIZ DUYDU?"

Başkent İletişim Akademisi, sosyal medya platformu Instagram’daki hesabından, kurumda seslendirme eğitmeni olarak görev yapan Funda Eskin Akın’ın videosunu paylaştı. Akademi, videoyu "Bu sesi kaçınız duydu?" notuyla yayımladı.

İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte

VİDEO İLGİ GÖRDÜ

İstanbulkart dolum cihazlarında yıllardır duyulan anonsun Akın’a ait olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı. 

"SİZİ BİLMİYORLAR AMA SESİNİZ ORADA"

İstanbul'da milyonlarca kişinin 2009 yılından beri kullandığı İstanbulkart'ın bakiye yükleme cihazlarındaki yönlendirmeleri yapan Funda Eskin Akın, 2020 yılında verdiği bir röportajda sesinin İstanbul'un her yerinde yankılanmasını "çok özel bir şey" olarak nitelendirdi. Spiker ve seslendirme sanatçısı Eskin Akın, "Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum" ifadelerini kullandmıştı.

İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte
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