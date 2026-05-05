Hazine 44,2 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine 44,2 Milyar Lira Borçlandı

05.05.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihale ile 44,2 milyar lira borçlanarak faiz oranlarını belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesiyle 44 milyar 244,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 41,46, bileşik faiz yüzde 42,51 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 625,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 819,6 milyon lira, net satış 15 milyar 322,4 milyon lira olarak tespit edildi.

Kamudan gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 455,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, basit faiz yüzde 35,23, bileşik faiz yüzde 38,33 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 15 milyar 358 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 570 milyon lira, net satış 10 milyar 222,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 302 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede 44 milyar 244,6 milyon lira borçlandı.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine 44,2 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hazine 44,2 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.