Hazine 5-6 Ekim'de 4 satış, 4 ihale yapacak, altın ve dolar cinsi tahvil de satılacak - Son Dakika
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Hazine 5-6 Ekim'de 4 satış, 4 ihale yapacak, altın ve dolar cinsi tahvil de satılacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 doğrudan satış ve 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. 5 Ekim'de devlet tahvilleriyle altın tahvili ve kira sertifikaları, 6 Ekim'de TLREF'ye endeksli ve dolar cinsi tahviller satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 doğrudan satışa ve 4 tahvil ihalesine imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 5 Ekim Pazartesi günü 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir kira ödemeli TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 6 Ekim Salı günü ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ile 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına da imza atılacak.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomi6 EkimFinansSon Dakika

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