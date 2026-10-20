Hazine alacakları 30 Eylül itibarıyla 255,6 milyar lira oldu, en büyük payı TVF aldı

Hazine alacakları 30 Eylül itibarıyla 255,6 milyar lira oldu, en büyük payı TVF aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 255,6 milyar liraya ulaştı. Alacak stokunda 218,4 milyar lirayla en yüksek payı Türkiye Varlık Fonu oluştururken, 30 Eylül'e kadar 8,5 milyar lira tahsil edildi.
Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 255,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 255,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,4 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,5 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA
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