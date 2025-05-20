Hazine Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Mayıs 2025 valörlü, 20 Mayıs 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kupon ödemeli, 9 bin 530 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kira ödemeli, 15 bin 250 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.