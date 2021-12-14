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Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı

14.12.2021 14:58
Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 640,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 640,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz yüzde 0,26 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 371 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 293 milyon lira, net satış 4 milyar 540,2 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 71 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 7 milyar 640,2 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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