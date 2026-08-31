Hazine'den 3 Ayda 801 Milyar Lira Borçlanma - Son Dakika
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Hazine'den 3 Ayda 801 Milyar Lira Borçlanma

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Hazine, eylülde 281,9, ekimde 409,1, kasımda 110,4 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 281,9 milyar lira, ekimde 409,1 milyar lira ve kasımda 110,4 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, eylülde 296,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 281,9 milyar liralık, ekimde 409,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 409,1 milyar liralık, kasımda 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylüldeki iç borçlanmanın 216,9 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 45 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 199,1 milyar lirasının piyasadan, 180 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 30 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın da 75,4 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 10 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 12 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Eylülde 343,1 milyar lira, ekimde 587,2 milyar lira ve kasımda 164,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 266,3 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine'den 3 Ayda 801 Milyar Lira Borçlanma - Son Dakika

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