Hazine'den 995 Milyar Lira Kredi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine'den 995 Milyar Lira Kredi Desteği

23.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine, işletmelere 995 milyar lira kredi için kefalet desteği sağladı, KOBİ'ler de yararlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat itibarıyla ihracatçılardan üreticilere kadar işletmelere kullandırılan 995 milyar 78 milyon 927 bin liralık kredi için kefalet desteği sağladı.

AA muhabirinin Bakanlığın verilerinden yaptığı derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle destek olanağı tanınıyor. Bu imkandan üretici ve ihracatçı firmalar yararlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan 6 Şubat tarihine kadar kullandırılan kredi miktarı 995 milyar 78 milyon 927 bin liraya ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet 834 milyar 182 milyon lira olurken kefalet risk bakiyesi de 151 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı.

Sistem kapsamında işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 953 milyar 438 milyon lirayı bulurken bu kredilere yönelik kefaletin 800 milyar 686 milyon lira olduğu tespit edildi. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 151 milyar 732 milyon lira oldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde ilk sırayı 715 milyar 886 milyon lirayla işletme kredileri alırken bunu 68 milyar 143 milyon lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 656 milyon lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Kullandırılan ticari kredi adedi ise 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarında en yüksek pay imalat sanayisinin

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında en yüksek payı yüzde 45,31 ile imalat sanayisi aldı. Bunu, yüzde 31,08 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, yüzde 8,77 ile inşaat, yüzde 3,7 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 504 milyar 630 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere de 121 milyar 727 milyon lira kefalet imkanı sağlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine'den 995 Milyar Lira Kredi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:37:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Hazine'den 995 Milyar Lira Kredi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.