Hazine'den İç Borçlanma Stratejisi
Hazine, eylüldeki 828,5 milyar lira iç borç servisine karşı 801,4 milyar lira borçlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılıki 801,4 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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