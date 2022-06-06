Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı

06.06.2022 14:57
Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 245,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 245,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 24,82, bileşik faiz 26,36 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 2 milyar 666 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 540 milyon lira, net satış 1 milyar 495,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 824 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine piyasaya 5 milyar 245,5 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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