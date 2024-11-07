Hazine Ekim'de 167 Milyar Lira Açık Verdi

Ekonomi

Hazine nakit dengesi, geçen ay 167 milyar 312 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 854 milyar 910 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 22 milyar 222 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 895 milyar 949 milyon lira, faiz ödemeleri ise 126 milyar 274 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 41 milyar 39 milyon lira açık verdi.

Ekim ayında nakit dengesinde, 167 milyar 312 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 554 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 88 milyar 83 milyon lira artış görüldü.