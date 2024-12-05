Hazine Faiz Destekli Kredilerden 1,9 Milyon Kişi Faydalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Faiz Destekli Kredilerden 1,9 Milyon Kişi Faydalandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine faiz/kar payı destekli kredi uygulamasından 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnafın yararlandığını açıkladı. Kamu bankalarının zarar görmediği vurgulandı ve desteklerin devam edeceği belirtildi.

05.12.2024 11:01
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, hazine faiz/kar payı destekli kredi uygulamasından 1,1 milyon çiftçi ile 804 bin esnaf ve sanatkarın faydalandığını, uygulama kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğratılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çiftçiler ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine faiz/kar payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratıldığına yönelik kamuoyunda yer alan iddialara karşı doğru bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür. Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız kamu bankalarımız aracılığıyla hazine faiz/kar payı destekli kredilerden yararlanmaktadır. Söz konusu kredilerin faiz/kar payı yükünün belirli bir kısmı bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımızca karşılanan tutarlar bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödenmektedir. 2001 krizinden sonra bütçe disiplininin sağlanması ve kamu bankalarında görev zararlarının tekrar yaşanmaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 25 Kasım 2000 tarihinde yayımlanan 4603 sayılı Kanun ile bütçede ödenek bulunmaksızın kamu bankalarımıza bir görev verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bakanlığımızın mevcut uygulaması kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir" denildi.

'ESNAF VE ÇİFTÇİLERE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemelerin bakanlık tarafından şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, "2001 yılı öncesindeki uygulamalardan 233 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yer alan 'görev zararı' ifadesi, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile 'görevlendirme' olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna açıklanan resmi raporlarda da bütçeden yapılan söz konusu ödemeler 'görevlendirme gideri' olarak yer almaktadır. Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemeler bakanlığımız tarafından yayımlanan raporlarda şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hazine faiz/kar payı destekli kredi uygulaması çiftçiler için 2004 yılında, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlamıştır. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf ve sanatkar bu imkandan faydalanmıştır. Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'si bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 2024 yılında sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar TL'ye, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir. Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın uygun koşullu finansmana ulaşması için desteğimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine Faiz Destekli Kredilerden 1,9 Milyon Kişi Faydalandı - Son Dakika

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