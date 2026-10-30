Hazine, gelecek üç aylık dönemde 912,4 milyar lira iç borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2026-Ocak 2027 döneminde 946,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 912,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 946,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 912,4 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)