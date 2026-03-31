Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

31.03.2026 18:23
Hazine, önümüzdeki üç ayda toplam 1 trilyondan fazla iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 480,1 milyar lira, mayısta 362,1 milyar lira ve haziranda 527,1 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, nisanda 505,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 480,1 milyar liralık, mayısta 335,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 362,1 milyar liralık, haziranda 554,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 527,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 214,1 milyar lirasının piyasadan, 230 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 36 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 114,1 milyar lirasının piyasadan, 230 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın da 326,7 milyar lirasının piyasadan, 115 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 85,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 7 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Nisanda 602,1 milyar lira, mayısta 371,5 milyar lira ve haziranda 687,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 265,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
