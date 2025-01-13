Hazine İhaleleri Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF'e endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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