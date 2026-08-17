Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşecek
Hazine, yarın 4 yıl ve 9 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün, 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?