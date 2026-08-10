Hazine İhaleleri Yarından İtibaren Başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.