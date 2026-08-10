Hazine İhaleleri Yarından İtibaren Başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 6 ay ve 5 yıl vadeli borçlanma ihaleleri gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA
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