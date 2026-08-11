Hazine İhaleleriyle 95,7 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Hazine İhaleleriyle 95,7 Milyar Lira Borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleriyle 95,7 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleriyle 95 milyar 739,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun, yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 37,6 ve bileşik faiz yüzde 41,13 oldu.

Nominal teklifin 133 milyar 982,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 49 milyar 116,5 milyon lira, net satış 41 milyar 344 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 6 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 66 milyar 204,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 27 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 36,05, bileşik faiz yüzde 39,29 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 13 milyar 718 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 835 milyon lira, net satış 7 milyar 95,3 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 6 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 887 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleriyle 95 milyar 739,3 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İhaleleriyle 95,7 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

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