Hazine Nakit Dengesi Geçen Ay 236 Milyar 979 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hazine Nakit Dengesi Geçen Ay 236 Milyar 979 Milyon Lira Açık Verdi

Hazine Nakit Dengesi Geçen Ay 236 Milyar 979 Milyon Lira Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 625 milyar 866 milyon lira, nakit giderleri 862 milyar 845 milyon lira oldu. Faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi. Nisan ayında nakit dengesinde, 236 milyar 979 milyon liralık açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 134 milyar 126 milyon lira azalış görüldü.

08.05.2024 18:35  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine nakit dengesi, geçen ay 236 milyar 979 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 625 milyar 866 milyon lira, nakit giderleri 862 milyar 845 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 757 milyar 654 milyon lira, faiz ödemeleri ise 105 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde, 236 milyar 979 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 134 milyar 126 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Nakit Dengesi Geçen Ay 236 Milyar 979 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 İstanbul’da lise müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı. İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı.
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz
18:23 Jayden Oosterwolde’den haber var Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi Jayden Oosterwolde'den haber var! Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine Nakit Dengesi Geçen Ay 236 Milyar 979 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement