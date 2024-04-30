Hazine'nin yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine'nin yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı

Hazine\'nin yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı. Bu dönemde temettü gelirleri 26 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 3 milyar 211 milyon 465 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar ise 2 milyon 741 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 29 milyar 214 milyon 206 bin lira olarak hesaplandı.

30.04.2024 18:03
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Hazine'nin yılın ilk çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 26 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 3 milyar 211 milyon 465 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 2 milyon 741 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 29 milyar 214 milyon 206 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine'nin yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine'nin yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelirleri 29,2 milyar lira olarak hesaplandı - Son Dakika
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