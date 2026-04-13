Hazine, Üç Doğrudan Satış Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.