Hazine, Üç Doğrudan Satış Yapacak

13.04.2026 12:56
Hazine, yarın ABD doları cinsi devlet tahvili, altın tahvili ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

13:39
Müzakerelere çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakerelere çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
