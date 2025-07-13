Hazine Üç Tahvil İhalesi Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
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