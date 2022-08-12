Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sanayi üretiminin piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesiyle yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydettiğini hatırlatarak, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı 'Türkiye Ekonomi Modeli'miz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında Türkiye'de sanayi üretiminin piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşip, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydettiğini belirterek, ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışının yüzde 9,4 olduğunu aktardı.

Nebati, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretiminin 2020 yılı ikinci çeyreğinde salgın kaynaklı daralmanın ardından sekiz çeyrek süren büyüme eğilimini sürdürmesini güçlü olarak niteledi. Bakan Nebati, sermaye malı üretiminde devam eden kuvvetli görünümün makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelinde artışa işaret ettiğine dikkati çekerek, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünümün kuvvetli sanayi üretimi ile ikinci çeyreğe ilişkin beklediklerini ifade ettiği güçlü büyümeyi daha da pekiştirdiğini ifade etti.

"Türkiye Ekonomi Modeli'miz meyvelerini vermeye devam edecek"

Nebati, "Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'miz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek" dedi. - ANKARA