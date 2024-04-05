Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024 yılında dış ticaret açığı iyileşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024 yılında dış ticaret açığı iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı.

05.04.2024 10:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024 yılında dış ticaret açığı iyileşiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024 yılında dış ticaret açığı iyileşiyor - Son Dakika
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