Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açığı yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 34,7 milyarın altında cari açık beklediklerini belirterek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme yaptı. Şimşek'in, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticarete dair yaptığı açıklamayı da alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve sektörlerin performansını açıkladı. Ayrıca, DENİB'in iletişim faaliyetleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, hayvan bakım ekipmanları üretimi yaparak Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, şirketlerini 1989 yılında kurduklarını ve zamanla hayvancılık sektöründe talep olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirtti. Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğünü vurgulayan Ferhatoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ihracat yaparak yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Firma, ilerleyen günlerde personel sayısını artırmayı planlarken, yetişmiş personel bulma konusunda zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.
ABD merkezli McDonald's, İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine bedava yemek dağıttığı haberleri nedeniyle boykot edilmekteydi. Şirket, Alonyal firmasını satın alarak İsrail'deki restoranların ve operasyonların sahibi olacak.
Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'deki 30. yılını kutlayan bir oteldir. Otel, Milas Ticaret Odası ve Milas İşkur ile iş birliği yaparak yerel istihdama destek olmak amacıyla 'Kariyer Günü' düzenledi. Etkinlikte otel yöneticileri, turizm sektöründe çalışmak isteyen yerel halkla bir araya gelerek, tesisteki çalışmalar ve iş imkanları hakkında bilgi paylaştı. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 30 yıl içinde 15 bin kişiye istihdam sağlamıştır ve çevre köylerde yaşayan yerel halkı tercih etmeye devam etmektedir. Ayrıca otel, çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sunmak için çeşitli eğitim programları ve kariyer fırsatları da sunmaktadır.
Küreci ve Samrık köylerinde, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi. Eğitimde, verimsiz meyve ağaçlarına önceden belirlenen aşı kalemleriyle aşılama yapıldı. Tarım müdürlüğü yetkilileri, bu uygulamalarla meyve ağaçlarının verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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