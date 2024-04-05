Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açığı yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 34,7 milyarın altında cari açık beklediklerini belirterek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme yaptı. Şimşek'in, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticarete dair yaptığı açıklamayı da alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."