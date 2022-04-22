Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü

22.04.2022 23:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemini görüştüklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemini görüştüklerini bildirdi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, Gentiloni ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güncel jeopolitik meseleler ve küresel ekonomi başta olmak üzere birçok başlıkta Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemine dikkat çektik." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Dünya Bankası Kalkınma Komitesi Toplantısı'na da katıldıklarına işaret ederek, kırılganlıklar karşısında güçlü iş birliğinin ve sürdürülebilir bir kalkınma gündeminin önemine değindiklerini kaydetti.

Toplantı kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldiklerini aktaran Nebati, gündeme getirdikleri başlıklar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Nebati, ABD temaslarının son durağı olarak Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile birlikte Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Bakan Nebati, dün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, başta yeşil finansman olmak üzere Türkiye'deki potansiyel iş birliği alanları ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirmişti.

Ayrıca Nebati, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve Bütçe Bakanı Aimé Boji ile de iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

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Avrupa Birliği, Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü - Son Dakika


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