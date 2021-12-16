Üye Girişi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır

16.12.2021 16:55
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yıl için 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmediklerini ifade eden Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır" ifadelerini kullandı.

Nebati, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZAM ENFLASYONUN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE"

Asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 253 lira net olarak uygulanacağını belirten Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır. Asgari ücreti damga ve gelir vergisinden istisna tutma kararı aldık." diye konuştu.

KORUCULARIN MALİ HAKLARI

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, son yıllarda güvenlik korucularının mali haklarına ilişkin önemli adımlar atıldığını, 2002'de 236 lira olan aylık ücretin yüzde 1097 artırılarak 2021 eylül ayında 2 bin 826 liraya yükseltildiğini, aynı dönemdeki enflasyon artışının ise yüzde 549 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Nebati, 2017 yılında yapılan düzenleme ile güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPILACAK

Bakan Nebati, öğretmen atamalarına ilişkin ise "2003-2021 yıllarında toplam 713 bin 625 öğretmen atanmıştır. Bu dönem içerisinde ortalama 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmiştir. 2022 yılının ocak ayında 15 bin öğretmen ataması daha yapılacaktır. Bakanlığımız, bütçe imkanları dahilinde öğretmenlerimizi mağdur etmemek için tüm imkanlarını seferber etmiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:59 2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
17:58 Kimse görmüyor sandılar ama birlikte olma anları fotoğrafçı tarafından görüntülendi
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:38 Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli         
18:23
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 18:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement