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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2)

30.12.2021 00:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasına katılım konusunda "Bugün akşam itibarıyla 59,8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasına katılım konusunda "Bugün akşam itibarıyla 59,8 milyar lira oldu. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, CNN Türk yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Kurda, Merkez Bankasının tedbir almasıyla çözülecek noktayı aştığı anda devreye girdiklerini aktaran Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasıyla TL'nin dolara endekslendiği iddialarına da tepki gösterdi. Nebati, bu uygulamayla herkesin önünü görmeye başladığını aktararak "Söylenen şeylerin yenilir yutulur karşılığı yok. Fiilen bir insan, parasını korumak kollamak için dolar alıyor. Biz de diyoruz ki 'Ben senin korumanı sağlayacağım'. Bunun dövize endekslemeyle ne alakası var? Yastık altında dünya kadar altın var, dolar var, ben bunu nasıl ekonomiye kazandıracağım?" diye konuştu.

Nebati, 20 Aralık gecesi bazı kesimlere haber verildiği iddialarına da tepki gösterirerek "O akşam tedbirler açıklandı. Millet, bireyler, binlerce insan gitti hesabındaki doları internet üzerinden bozdu. Bunun dışında izah edilecek tarafı yok. Asıl bizim için en önemli kısım bu, modeldeki temel unsur bireylerdir. Sistem bireylere yönelik. Sistem bireylere yönelikse kime haber verdim ben? Mesajlaşma sistemi kurup on binlerce kişiye 'Döviz düşecek, hadi gidip alın' mı dedim? Bu nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir mi? Kime haber vereceğim, nasıl haber vereceğim? Öyle bir şey yok. Buradaki temel dürtü bireylerin inanarak gitmesi." ifadesini kullandı.

Kur korumalı mevduat hesaplarının hedefinin küçük yatırımcılar olduğunu ve uygulamanın küçük yatırımcıları korumak üzerine yapıldığını belirten Nebati, "Büyükler, yani finansal okur yazarlığı olanlar bu işin köpük olduğunu biliyor. Büyükler zaten gidişatı görüyordu, köpük olduğunu görüyordu, sert düşüş olacağını onlar gördüler. Küçük yatırımcı nereden bilecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, dövizin tekrar yükseleceği iddiasında bulunanları takip ettiklerini ve Sermaye Piyasası Kurulunun da suç duyurusunda bulunduğunu aktararak "Böyle şey olur mu? Bunlar bilerek yönlendiriyor, 'Şu kadar olacak.' diyor, 'Onu şöyle yap.' diyor. Suç olan tarafı, manipüle ediyorlar, bir tarafa sevk ediyorlar." dedi. Nebati, dolarda bugün yaşanan hareketin kendisini kaygılandırmadığını ve çok küçük hareketler yaşandığını söyledi.

"Kur optimal seviyeye gelecek"

Dolar kuru beklentisinin sorulması üzerine ise Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gerçekten serbest piyasaya sahip bir ülke. Bu yapı içinde oyuncuları serbest bırakırsanız optimal noktaya kendi kendine gelir. Bir köpük olduğu belli. Köpük gidiyor, gitmeye devam edecek. Bunun belli rakamda sabitlenmesini beklemek gibi bir şey doğru değil. Uluslararası konjonktür, dünya ekonomisi, salgının devam edip etmeyeceği... Bunlar göstergeleri her zaman etkiler ama köpük olduğunu çok net görüyoruz. Rakam kendi optimal seviyesine gelecek. Bununla ilgili optimal noktayı her beraber yakalayacağız ama köpüğün devam ettiğini söyleyeyim. Küçük yatırımcı, bu getirdiğimiz finansman enstrümanları mutlaka kullansın."

Kur korumalı Türk lirası mevduata katılımın sabah itibarıyla 51 milyar lira olduğunu, rakamın akşam saatlerinde 59,8 milyar liraya çıktığını belirten Nebati, bireysellerin döviz mevduatının da 169 milyar dolardan 162 milyar dolarlara düştüğünü ifade etti.

Bakan Nebati, "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır." sözlerinin anımsatılması üzerine de "Güven, rakamlardan daha önemlidir. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Pazara çıktığınızda, çarşıda yürüdüğünüzde, esnaf gülerek 'Hoş geldin.' diyorsa, gözlerinin içinde onu anlıyorum. Gözlerinde ışıltı varsa durum iyidir." dedi.

"Yarından itibaren sahadayız"

Market fiyatlarındaki yüksek artışın sorulması üzerine ise Nebati şu uyarılarda bulundu:

"Yarından itibaren biz sahadayız. Yanlış yapan bizi hisseder. Hazine ve Maliyenin maliye tarafı sahaya inerse, fena iner. Net söylüyorum. İzledik, ikaz ettik uyardık, bitti. Şimdi eylem zamanı. Bugün Bakanlık içinde toplantımızı yaptık, bu işi kotaracak olan arkadaşlarla. Kamu otoritesi hissedilir. Yanlışlık yapan varsa bunların tespitinde zaten Ticaret Bakanlığı çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler, valilikler birtakım tespitlerde bulundu. Fahiş işi yapanlar tespit edilmiş durumda. Fahiş işlerde bulunanlar zannediyor ki Ticaret Bakanlığının kestiği cezayla kurtulacak. Bundan sonra Maliye tarafı işin içine girer. Bize ihbarlar geliyor. Vergi incelemesinden tutun da diğer her tür enstrümanın kullanılacağı alan oluşturulmuş demektir. Türkiye'de ekonomik anlamda korkulacak yerin de Maliye olması lazım. Bunlar artık sahada. 'Bizi zorlamayın.' dedim çünkü, zorlarsanız kötü olur. Dövize göre fiyatlamaları yaptılar tamam. 'Bundan böyle döviz fiyatlarında radikal iniş çıkış olmayacak, büyük dalgalar bitti', bunu sana söylüyorum, 'Normale gel'. Dövizle hiç işi olmayanlar, dövize göre fiyatını artırıyor. Onun da indirmesi lazım. Köpük kalktıysa sen de oradaki uygun köpüğü kaldır. İhbarlar geliyor, Maliyeci ihbarları değerlendirecek. Bu artık çok sert bir mücadele yöntemi."

Bakan Nebati, enflasyonun aralık ayında yüksek gelmesinin beklendiğine işaret ederek "Bu yükseklik kısa sürede negatif eğilime dönecek. Bu enflasyona karşı bizim sıkı mücadelemiz başlayacak. Aralık ayının ilk 20 günündeki fiyatlamalar enflasyon hesabına girdi. Aralık ayı biraz kara tabloydu, bu kara tablonun üzerinde gelecek her şey bizi ak tabloya götürecek. Aylık bazda bu fiyatlar normal seviyelere gelecek. Onun da enflasyona pozitif etkisi olacak. Kurdaki düşüşün de etkisi olacak. 2022 yılı istikrarlı bir yıl olacak. Enflasyonda ocaktan itibaren yavaş yavaş indirimleri hissedeceğiz, aylık bazda indirimleri göreceğiz. 2023'e girerken enflasyon diye bir olgumuz kalmayacak, çünkü olumlu bir kısır döngüye girdik. Önümüzdeki yıl düzeltme, toparlanma olacak. 2023 ocak ayında bu işlerin çok iyi noktaya geldiğini hep beraber görmüş olacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

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Maliye Bakanı, Ekonomi, Maliye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
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