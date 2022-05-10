Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

10.05.2022 14:41
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için bulunduğu Marakeş'te, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Maliye Bakanı, Ekonomi, imar, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement