Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı

20.04.2022 22:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemini vurguladıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemini vurguladıklarını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların "Bahar Toplantıları" kapsamında Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısının ilk oturumunda, küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında, olumsuz yayılmalar ve toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemine vurgu yaptık." ifadesini kullandı.

Katıldığı diğer oturumda ise salgının düşük gelirli ülkelerde oluşturduğu küresel borçluluk seviyeleri başta olmak üzere kırılganlıkları ortaya koyduklarına işaret eden Nebati, bu kırılganlıkların giderilmesi adına politika önceliklerini paylaştıklarını ve atılacak adımlarda ülkelerin spesifik durumlarının dikkate alınması ihtiyacını öne çıkardıklarını aktardı.

Nebati, Bahar Toplantıları kapsamında mevkidaşı İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco ile bir araya geldiğini belirterek iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ile finans ve yatırım konularında iş birliğini geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Nebati, Singapur Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de bir araya geldiğini, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel ekonomik gelişmeler hakkında konuştuklarını bildirdi.

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G20 Liderler Zirvesi, Merkez Bankası, Maliye Bakanı, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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