Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz - Son Dakika
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Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz

06.06.2022 15:31
Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan enflasyon karşısında özellikle gelir düzeyi düşük vatandaşların alım gücünün korunması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan enflasyon karşısında özellikle gelir düzeyi düşük vatandaşların alım gücünün korunması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gelir seviyesi düşük vatandaşların alım gücünün korunması için vatandaşların gelirini artıracak tüm tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Nebati, "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir" ifadelerini kulandı.

Nebati bu kapsamda dar ve sabit gelirli vatandaşların korunmasına öncelik verdiklerini söyledi ve "Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

"Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abülkadir Selvi AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına yer vermişti. Nebati'nin sunumunda "Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL'ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor" dediğini yazmıştı. DW/ HT,MK

Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz
Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz
Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz
Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nebati: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarfediyoruz - Son Dakika

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