Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

18.08.2022 21:56
Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati: 'Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı' Bakan Nebati: 'Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı' Bakan Nebati: 'Türkiye vazgeçilemeyecek bir üretim merkezidir' Bakan Nebati: 'Türkiye vazgeçilemeyecek bir üretim merkezidir'
Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement