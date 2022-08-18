ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika

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