Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

07.09.2022 21:50
Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü - Son Dakika

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