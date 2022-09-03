Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz

03.09.2022 19:53
Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından bugün paylaşım yaptı. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"DÖVİZ KURLARINDA ZAMAN ZAMAN YAŞANAN HAREKETLİLİĞİN ETKİ ALANI DA ZAYIFLAMAKTADIR: Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.

İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRARAK CARİ DENGEYİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ: Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

ÜLKEMİZE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN, YAKINDA ÇOK DAHA OLUMLU SEYREDECEĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ: Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

YORUMLAR
500
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız' Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Kaynak: ANKA

Nureddin Nebati, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:43 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement