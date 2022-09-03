Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta - Son Dakika
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Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta

03.09.2022 13:56
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından bugün paylaşım yaptı. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"DÖVİZ KURLARINDA ZAMAN ZAMAN YAŞANAN HAREKETLİLİĞİN ETKİ ALANI DA ZAYIFLAMAKTADIR: Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.

İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRARAK CARİ DENGEYİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ: Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

ÜLKEMİZE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN, YAKINDA ÇOK DAHA OLUMLU SEYREDECEĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ: Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

YORUMLAR
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Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız' Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız' DENİB Başkanı Memişoğlu; 'Büyümenin yarısı ihracattan geldi' DENİB Başkanı Memişoğlu; 'Büyümenin yarısı ihracattan geldi'
Kaynak: ANKA

Nureddin Nebati, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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