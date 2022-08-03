Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek

03.08.2022 23:04

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşı zorlayan enflasyonda düşüş için tarih açıkladı. Yıl sonunu işaret eden Bakan Nebati, "Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon, konut ve kira fiyatları, yabancı yatırımlar, tahıl koridoru gibi önemli konulara değinen Bakan Nebati, enflasyonda düşüş için yıl sonunu işaret etti.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanıbaşımızda savaş varken bile çarklar döndü. 20 yıl boyunca dar gelirlerinin taleplerinin karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu kesim mutlaka desteklenmeli. Asgari ücrete iki defa yapılan düzenleme ile artışlar yapıldı. Sıkıntıların bertaraf edecek bir hükümet iş başında. Dar gelirli şunu biliyor bana sahip çıkan bir devlet var. Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz.

"TAHIL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞARISI"

Tahıl fiyatlarındaki düşüş cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Fiyatlar belli bir trendi yakaladı. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu.

"ARALIKTA ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK"

Şu an 31 milyona yakın insan istihdam ediliyor. 30 milyonun altına düşsün diyorlar. Türkiye yüzde 14'lük manşet faize ulaşması için 2 yıl kaybediyor. Türkiye böyle karar alsa küçülmeye başlar. Dediğim yolu seçtik. Büyümeden taviz vermiyoruz. Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu. Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR HIZ KAZANDI"

Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Müthiş potansiyel var. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Yatırım alıyoruz. Geçen haftadan itibaren yatırımlar hız kazandı.

"KONUT ARZINDA SAĞLANACAK FİNANSAL ALT YAPIYI OLUŞTURDUK"

Konut ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma yaptı. Malum kredi maliyetlerinin ucuzlaması, piyasanın canlı olmasından kaynaklı üst üstte gelen nedenler fiyatları yükseltti. Sınırların üzerine gitti. Dar gelirlilerinin konut sahibi olması için bir müjde sunuldu. Adımlar hızlı şekilde atılır ve Cumhurbaşkanımız paylaşır. Krediye ulaşıma da bir kolaylık getirildi. Daha önemlisi ise konut arzında sağlanacak finansal alt yapıyı oluşturduk."

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Nureddin Nebati, Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS sorularıyla ilgili skandal yaratan iddiaların ardından Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:54 İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!
19:44 YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler!
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 23:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement