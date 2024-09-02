Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açıkta önemli düşüş bekliyoruz

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini ifade etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."