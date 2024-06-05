Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti. - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerinde olmadıklarını belirtti. Şimşek, vergilendirme konusunda daha çok işlem bazında, sınırlı bir ücret veya vergileme olabileceğini ifade etti. Bakan Şimşek, vergide adalet ve etkinlik odaklı çalıştıklarını ve vergilendirilmemiş bir alan bırakmamayı hedeflediklerini söyledi.

05.06.2024 18:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." dedi.

Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) "Küresel Yatırım Günleri" programında, gazetecilerin borsa ve kripto varlıklarından elde edilen kazançların vergilendirilmesine dönük çalışma olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Oran konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü o Meclisimizin takdirinde olan bir konu. Gündemimiz daha çok vergide adalet ve etkinlik. Bu çerçevede vergilendirilmemiş bir alan bırakmama gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla burada biz daha çok kripto varlıklar ve borsa için... Şöyle söyleyeyim, kazanç üzerinden bir vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir ama Yüce Meclisimizin takdirinde olan konular... Bu aşamada benim daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti. - Son Dakika
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