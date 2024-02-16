Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 37,8\'e geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8'e gerilediğni belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık enflasyon beklentileri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" dedi. - ANKARA
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi Ankara'da esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara simit götürürken, esnaflar da çeşitli ikramlarda bulundu. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda yer alan yazı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
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