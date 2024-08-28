Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Temmuzda yıllık dış ticaret açığı geriledi

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayında yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini belirtti. Bu durumun temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ettiğini belirten Şimşek, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor. Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız."