Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz" ifadelerini kullandı.