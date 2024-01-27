Hazine ve Maliye Bakanı: Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadele güçlenerek devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelenin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA