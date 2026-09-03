Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5'e gerilediğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dönemsel eğitim ve akaryakıt fiyat artışlarına rağmen enflasyondaki düşüşün sürdüğünü belirterek yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olduğunu açıkladı. Bu oran, vatandaşların alım gücü üzerindeki baskının kademeli olarak azaldığına işaret ediyor.
Bakan Şimşek: "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5'e gerilediğini açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?