Hazine ve Maliye Bakanı: Vergisini ödemeyen işletmeler inceleniyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "IBAN veya "mail order" ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya "mail order" ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA