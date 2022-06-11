Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Soruda Ges'i Anlattı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Soruda Ges'i Anlattı

11.06.2022 16:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Soruda Ges'i Anlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek devlet iç borçlanma senedi (GES) ile ilgili merak edilenleri 10 maddede anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek devlet iç borçlanma senedi (GES) ile ilgili merak edilenleri 10 maddede anlattı.

GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri, Türkiye genelinde 15-22 Haziran'da yapılacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES'lere ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaşımına göre GES ile ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Soru 2: Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.

Soru 3: Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

Soru 4: Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek? Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek.

-Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Soru 5: Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Soru 6: Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?

İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Soru 7: Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

Soru 8: Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak? Şirketler dahil olabilecek mi?

Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek

Soru 9: Kur korumalı mevduat hesabın ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?

Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.

Soru 10: Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?

Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.

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Kaynak: ANKA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Soruda Ges'i Anlattı - Son Dakika

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