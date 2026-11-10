Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18,5 milyar lira tutarında kira sertifikasının ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 18 milyar 530 milyon 400 bin lira tutarında 11 Kasım 2026 valörlü, 5 Kasım 2031 itfa tarihli ve sabit kira getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.