Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 milyar 530 milyon 400 bin liralık kira sertifikası ihraç etti. Satış tutarları, sertifikayı almaya hak kazanan banka ve kamu kurumlarına Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden bildirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18,5 milyar lira tutarında kira sertifikasının ihracını gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 18 milyar 530 milyon 400 bin lira tutarında 11 Kasım 2026 valörlü, 5 Kasım 2031 itfa tarihli ve sabit kira getirili kira sertifikası ihraç edildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?