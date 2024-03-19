Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 19 milyar 880,6 milyon lira borçlanmaya gitti.
İhalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
İhalede bileşik faiz yüzde 32,62, basit faiz yüzde 30,32 oldu.
Nominal teklifin 18 milyar 938,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 904,9 milyon lira, net satış 8 milyar 880,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine, böylece 19 milyar 880,6 milyon lira borçlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı 19.9 milyar lira borçlandı - Son Dakika
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Başakşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan modern kapalı pazarlarına bir yenisini daha ekledi. Başakpazar, Pazartürk ve Kayaşehir'in ardından ilçenin dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı'nın açılışı törenle yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nın ticaretin yeni merkezi olacağını söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Manisa merkezinin su ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisleri'nde online arsenik ve demir cihazlarıyla anlık parametre analizleri yaparak kontrolleri sağlıyor. Ayrıca, arıtılan suyun analizleri ve klor ölçümleri de cihazlarla yapılarak tesisin 7 gün 24 saat takibi sağlanıyor. Tesisin genel işleyişi SCADA sistemiyle takip edilerek olumsuzluklara erken önlem alınıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 arttı. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri yüzde 110,2 artış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak İş Dünyası Toplantısı'na katıldı. Bakan Şimşek, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekçi olduğunu bildirerek, "Özbekistan'la ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine tüm gücümüzle katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Bayraktar, hedeflerinin bayrama kadar kayıp madencileri bulmak olduğunu ve bu doğrultuda yoğun bir gayretin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, çevreyle ilgili tedbirlerin alındığını ve herhangi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte gübre ve diğer malzemeler de bulundu. Şüphelilere adli işlem başlatıldı.
Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, Konak Meydanı'nda emekli maaşlarını protesto etti. Sendika Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, emeklilerin yaşam koşullarının kötüleştiğini ve derin yoksullukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Emeklilerin hayat pahalılığı, zamlar ve düşük emeklilik maaşı gibi sorunlara karşı çözüm talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?