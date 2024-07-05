Hazine ve Maliye Bakanlığı, "24 milyon TL'lik tuvalet tadilatı" iddialarını doğruladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "24 milyon TL'lik tuvalet tadilatı" iddialarını doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "24 milyon TL\'lik tuvalet tadilatı" iddialarını doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlığın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatlarında zorunluluk nedeniyle tadilat yapıldığını ve tasarruf tedbirlerinin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

05.07.2024 12:19
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 17 Mayıs 2024'te yayınladığı Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Genelge'ye kendi bakanlığının bile uymadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı binasındaki tuvaletlerin 24 milyon lira harcanarak yenilendiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BAKANLIK "TADİLAT" HABERLERİNİ DOĞRULADI

Basında yer alan haberleri doğrulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın Dikmen yerleşkesinin tuvalet ve müştemilatlarında zorunluluk nedeniyle tadilat yapıldığını, tasarruf tedbirlerinin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da Tasarruf Genelgesi'ne uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturmak istendiği görülmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle tüm kamu kurumları kapsama alınmış, birçok alana ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı

"GENELGENİN TEMEL AMACI TASARRUF SAĞLAMAKTIR"

Genelgenin uygulanması konusunda kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakta ve uygulama takip edilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapılmaktadır. Genelge'nin temel amacı kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu yaklaşımla kamuda deprem riski hariç, yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir" denildi.

"ÇARPITMA HABERLERLE TASARRUF GENELGESİ SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Açıklamada mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli ve verimlilik anlayışıyla uyumlu olduğu belirtilerek, "Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım Tasarruf Genelgesi'nin kapsamı dışındadır. 1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatların artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tarz çarpıtma haberlerle, Tasarruf Genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Genelge'nin uygulanması gerek kurumlarımızca gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, '24 milyon TL'lik tuvalet tadilatı' iddialarını doğruladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "24 milyon TL'lik tuvalet tadilatı" iddialarını doğruladı - Son Dakika
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